Level Logotip

Level Cijena (LVL)

1 LVL u USD cijena uživo:

$0.0119193
$0.0119193
+0.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Level (LVL)
Level (LVL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01179999
24-satna najniža cijena
$ 0.01425678
24-satna najviša cijena

$ 0.01179999
$ 0.01425678
$ 11.03
$ 0.01042921
+0.37%

+0.94%

+1.51%

+1.51%

Level (LVL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0119193. Tijekom protekla 24 sata, LVLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01179999 i najviše cijene $ 0.01425678, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVL je $ 11.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01042921.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVL se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Level (LVL)

$ 207.37K
--
$ 319.54K
17.41M
26,825,526.41584659
Trenutačna tržišna kapitalizacija Level je $ 207.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LVL je 17.41M, s ukupnom količinom od 26825526.41584659. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.54K.

Level (LVL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Level u USD iznosila je $ +0.00011054.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Level u USD iznosila je $ +0.0007287352.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Level u USD iznosila je $ -0.0016297938.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Level u USD iznosila je $ -0.011943073454069732.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011054+0.94%
30 dana$ +0.0007287352+6.11%
60 dana$ -0.0016297938-13.67%
90 dana$ -0.011943073454069732-50.04%

Što je Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Level (LVL)

Službena web-stranica

Level Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Level (LVL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Level (LVL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Level.

Provjerite Level predviđanje cijene sada!

LVL u lokalnim valutama

Level (LVL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Level (LVL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LVL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Level (LVL)

Koliko Level (LVL) vrijedi danas?
Cijena LVL uživo u USD je 0.0119193 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LVL u USD?
Trenutačna cijena LVL u USD je $ 0.0119193. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Level?
Tržišna kapitalizacija za LVL je $ 207.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LVL?
Količina u optjecaju za LVL je 17.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LVL?
LVL je postigao ATH cijenu od 11.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LVL?
LVL je vidio ATL cijenu od 0.01042921 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LVL?
24-satni obujam trgovanja za LVL je -- USD.
Hoće li LVL još narasti ove godine?
LVL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LVL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.