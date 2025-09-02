Level (LVL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01179999 $ 0.01179999 $ 0.01179999 24-satna najniža cijena $ 0.01425678 $ 0.01425678 $ 0.01425678 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01179999$ 0.01179999 $ 0.01179999 24-satna najviša cijena $ 0.01425678$ 0.01425678 $ 0.01425678 Najviša cijena ikada $ 11.03$ 11.03 $ 11.03 Najniža cijena $ 0.01042921$ 0.01042921 $ 0.01042921 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) +0.94% Promjena cijene (7D) +1.51% Promjena cijene (7D) +1.51%

Level (LVL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0119193. Tijekom protekla 24 sata, LVLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01179999 i najviše cijene $ 0.01425678, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LVL je $ 11.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01042921.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LVL se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Level (LVL)

Tržišna kapitalizacija $ 207.37K$ 207.37K $ 207.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 319.54K$ 319.54K $ 319.54K Količina u optjecaju 17.41M 17.41M 17.41M Ukupna količina 26,825,526.41584659 26,825,526.41584659 26,825,526.41584659

Trenutačna tržišna kapitalizacija Level je $ 207.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LVL je 17.41M, s ukupnom količinom od 26825526.41584659. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.54K.