Kryptokrona (XKR) Informacije o cijeni (USD)

Kryptokrona (XKR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XKR je $ 0.292784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XKR se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.71% u posljednjih 24 sata i -10.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kryptokrona (XKR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kryptokrona je $ 420.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XKR je 608.96M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 691.33K.