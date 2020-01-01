Kryptokrona (XKR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kryptokrona (XKR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kryptokrona (XKR) Informacije Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future. Službena web stranica: https://kryptokrona.se/en/home/ Kupi XKR odmah!

Kryptokrona (XKR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kryptokrona (XKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 444.21K $ 444.21K $ 444.21K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 608.96M $ 608.96M $ 608.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 729.45K $ 729.45K $ 729.45K Povijesni maksimum: $ 0.292784 $ 0.292784 $ 0.292784 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00072945 $ 0.00072945 $ 0.00072945 Saznajte više o cijeni Kryptokrona (XKR)

Kryptokrona (XKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kryptokrona (XKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XKR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XKR tokena, istražite XKR cijenu tokena uživo!

