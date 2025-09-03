KOLT ($KOLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00628205$ 0.00628205 $ 0.00628205 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.07% Promjena cijene (1D) +2.10% Promjena cijene (7D) -4.72% Promjena cijene (7D) -4.72%

KOLT ($KOLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KOLT je $ 0.00628205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KOLT se promijenio za +1.07% u posljednjih sat vremena, +2.10% u posljednjih 24 sata i -4.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KOLT ($KOLT)

Tržišna kapitalizacija $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,051.0 999,993,051.0 999,993,051.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KOLT je $ 33.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KOLT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993051.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.86K.