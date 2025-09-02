Kolin (KOLIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00127682 $ 0.00127682 $ 0.00127682 24-satna najniža cijena $ 0.0013767 $ 0.0013767 $ 0.0013767 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00127682$ 0.00127682 $ 0.00127682 24-satna najviša cijena $ 0.0013767$ 0.0013767 $ 0.0013767 Najviša cijena ikada $ 0.04045685$ 0.04045685 $ 0.04045685 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -4.75% Promjena cijene (7D) -4.75%

Kolin (KOLIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00135424. Tijekom protekla 24 sata, KOLINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00127682 i najviše cijene $ 0.0013767, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOLIN je $ 0.04045685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOLIN se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -4.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kolin (KOLIN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,961,149.864386 999,961,149.864386 999,961,149.864386

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kolin je $ 1.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOLIN je 999.96M, s ukupnom količinom od 999961149.864386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.