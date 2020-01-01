Kolin (KOLIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kolin (KOLIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kolin (KOLIN) Informacije Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Službena web stranica: https://www.kolin.ai/ Kupi KOLIN odmah!

Kolin (KOLIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kolin (KOLIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Ukupna količina: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Povijesni maksimum: $ 0.04045685 $ 0.04045685 $ 0.04045685 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00128308 $ 0.00128308 $ 0.00128308 Saznajte više o cijeni Kolin (KOLIN)

Kolin (KOLIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kolin (KOLIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KOLIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KOLIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KOLIN tokena, istražite KOLIN cijenu tokena uživo!

KOLIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KOLIN? Naša KOLIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KOLIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!