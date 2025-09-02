KNOW (KNOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0040759$ 0.0040759 $ 0.0040759 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.40% Promjena cijene (7D) -10.16% Promjena cijene (7D) -10.16%

KNOW (KNOW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KNOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNOW je $ 0.0040759, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNOW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.40% u posljednjih 24 sata i -10.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KNOW (KNOW)

Tržišna kapitalizacija $ 79.71K$ 79.71K $ 79.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.71K$ 79.71K $ 79.71K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KNOW je $ 79.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNOW je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.71K.