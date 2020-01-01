Kleros (PNK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kleros (PNK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kleros (PNK) Informacije Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings Službena web stranica: https://kleros.io Bijela knjiga: https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf Kupi PNK odmah!

Kleros (PNK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kleros (PNK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.35M $ 22.35M $ 22.35M Ukupna količina: $ 805.29M $ 805.29M $ 805.29M Količina u optjecaju: $ 724.19M $ 724.19M $ 724.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.86M $ 24.86M $ 24.86M Povijesni maksimum: $ 0.380218 $ 0.380218 $ 0.380218 Povijesni minimum: $ 0.00195902 $ 0.00195902 $ 0.00195902 Trenutna cijena: $ 0.03088915 $ 0.03088915 $ 0.03088915 Saznajte više o cijeni Kleros (PNK)

Kleros (PNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kleros (PNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PNK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PNK tokena, istražite PNK cijenu tokena uživo!

PNK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PNK? Naša PNK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PNK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!