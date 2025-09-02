Kleros (PNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03148596 24-satna najviša cijena $ 0.03233271 Najviša cijena ikada $ 0.380218 Najniža cijena $ 0.00195902 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -1.13% Promjena cijene (7D) -5.34%

Kleros (PNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03196653. Tijekom protekla 24 sata, PNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03148596 i najviše cijene $ 0.03233271, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNK je $ 0.380218, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00195902.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNK se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i -5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kleros (PNK)

Tržišna kapitalizacija $ 23.17M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.76M Količina u optjecaju 724.19M Ukupna količina 805,294,704.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kleros je $ 23.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNK je 724.19M, s ukupnom količinom od 805294704.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.76M.