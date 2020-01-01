KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KITNET TOKEN (KITNET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KITNET TOKEN (KITNET) Informacije Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Službena web stranica: https://www.kitnettoken.com.br Bijela knjiga: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Kupi KITNET odmah!

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KITNET TOKEN (KITNET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.22K $ 69.22K $ 69.22K Ukupna količina: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Količina u optjecaju: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 308.96K $ 308.96K $ 308.96K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00034248 $ 0.00034248 $ 0.00034248 Saznajte više o cijeni KITNET TOKEN (KITNET)

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KITNET TOKEN (KITNET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KITNET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KITNET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KITNET tokena, istražite KITNET cijenu tokena uživo!

KITNET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KITNET? Naša KITNET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KITNET predviđanje cijene tokena odmah!

