KITNET TOKEN (KITNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00034455 24-satna najniža cijena $ 0.00035391 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00093837 Najniža cijena $ 0.00034455 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.34% Promjena cijene (7D) -10.35%

KITNET TOKEN (KITNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.0003452. Tijekom protekla 24 sata, KITNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00034455 i najviše cijene $ 0.00035391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KITNET je $ 0.00093837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00034455.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KITNET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -10.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KITNET TOKEN (KITNET)

Tržišna kapitalizacija $ 69.77K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 311.41K Količina u optjecaju 202.12M Ukupna količina 902,117,279.1336346

Trenutačna tržišna kapitalizacija KITNET TOKEN je $ 69.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KITNET je 202.12M, s ukupnom količinom od 902117279.1336346. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 311.41K.