KITNET TOKEN Logotip

KITNET TOKEN Cijena (KITNET)

Neuvršten

1 KITNET u USD cijena uživo:

$0.0003452
-2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena KITNET TOKEN (KITNET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:04:07 (UTC+8)

KITNET TOKEN (KITNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00034455
24-satna najniža cijena
$ 0.00035391
24-satna najviša cijena

$ 0.00034455
$ 0.00035391
$ 0.00093837
$ 0.00034455
--

-2.34%

-10.35%

-10.35%

KITNET TOKEN (KITNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.0003452. Tijekom protekla 24 sata, KITNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00034455 i najviše cijene $ 0.00035391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KITNET je $ 0.00093837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00034455.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KITNET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -10.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KITNET TOKEN (KITNET)

$ 69.77K
--
$ 311.41K
202.12M
902,117,279.1336346
Trenutačna tržišna kapitalizacija KITNET TOKEN je $ 69.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KITNET je 202.12M, s ukupnom količinom od 902117279.1336346. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 311.41K.

KITNET TOKEN (KITNET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KITNET TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KITNET TOKEN u USD iznosila je $ -0.0000372222.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KITNET TOKEN u USD iznosila je $ -0.0000684546.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KITNET TOKEN u USD iznosila je $ -0.000192453147840283.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.34%
30 dana$ -0.0000372222-10.78%
60 dana$ -0.0000684546-19.83%
90 dana$ -0.000192453147840283-35.79%

Što je KITNET TOKEN (KITNET)

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KITNET TOKEN (KITNET)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

KITNET TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KITNET TOKEN (KITNET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KITNET TOKEN (KITNET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KITNET TOKEN.

Provjerite KITNET TOKEN predviđanje cijene sada!

KITNET u lokalnim valutama

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KITNET TOKEN (KITNET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KITNET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KITNET TOKEN (KITNET)

Koliko KITNET TOKEN (KITNET) vrijedi danas?
Cijena KITNET uživo u USD je 0.0003452 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KITNET u USD?
Trenutačna cijena KITNET u USD je $ 0.0003452. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KITNET TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za KITNET je $ 69.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KITNET?
Količina u optjecaju za KITNET je 202.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KITNET?
KITNET je postigao ATH cijenu od 0.00093837 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KITNET?
KITNET je vidio ATL cijenu od 0.00034455 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KITNET?
24-satni obujam trgovanja za KITNET je -- USD.
Hoće li KITNET još narasti ove godine?
KITNET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KITNET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
