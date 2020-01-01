Jester (JEST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jester (JEST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jester (JEST) Informacije Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Službena web stranica: https://jester.global/ Bijela knjiga: https://jester.gitbook.io/docs

Jester (JEST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jester (JEST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Ukupna količina: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Količina u optjecaju: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Povijesni maksimum: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 Povijesni minimum: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Trenutna cijena: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Saznajte više o cijeni Jester (JEST)

Jester (JEST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jester (JEST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JEST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JEST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JEST tokena, istražite JEST cijenu tokena uživo!

