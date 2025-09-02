Jester (JEST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 15.79$ 15.79 $ 15.79 Najniža cijena $ 0.552133$ 0.552133 $ 0.552133 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.08% Promjena cijene (7D) +3.08%

Jester (JEST) cijena u stvarnom vremenu je $4.61. Tijekom protekla 24 sata, JESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEST je $ 15.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.552133.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jester (JEST)

Tržišna kapitalizacija $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M Količina u optjecaju 995.00K 995.00K 995.00K Ukupna količina 995,000.0 995,000.0 995,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jester je $ 4.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JEST je 995.00K, s ukupnom količinom od 995000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.59M.