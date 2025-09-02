Jackal Protocol (JKL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03469065 24-satna najviša cijena $ 0.03641568 Najviša cijena ikada $ 1.087 Najniža cijena $ 0.02226129 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) -2.22% Promjena cijene (7D) -10.38%

Jackal Protocol (JKL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03560631. Tijekom protekla 24 sata, JKLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03469065 i najviše cijene $ 0.03641568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JKL je $ 1.087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02226129.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JKL se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jackal Protocol (JKL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.30M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.05M Količina u optjecaju 120.68M Ukupna količina 169,808,211.092438

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jackal Protocol je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JKL je 120.68M, s ukupnom količinom od 169808211.092438. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.05M.