Jackal Protocol Logotip

Jackal Protocol Cijena (JKL)

Neuvršten

1 JKL u USD cijena uživo:

$0.03560663
$0.03560663
-2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jackal Protocol (JKL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:30:57 (UTC+8)

Jackal Protocol (JKL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03469065
$ 0.03469065
24-satna najniža cijena
$ 0.03641568
$ 0.03641568
24-satna najviša cijena

$ 0.03469065
$ 0.03469065

$ 0.03641568
$ 0.03641568

$ 1.087
$ 1.087

$ 0.02226129
$ 0.02226129

+0.65%

-2.22%

-10.38%

-10.38%

Jackal Protocol (JKL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03560631. Tijekom protekla 24 sata, JKLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03469065 i najviše cijene $ 0.03641568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JKL je $ 1.087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02226129.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JKL se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jackal Protocol (JKL)

$ 4.30M
$ 4.30M

--
--

$ 6.05M
$ 6.05M

120.68M
120.68M

169,808,211.092438
169,808,211.092438

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jackal Protocol je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JKL je 120.68M, s ukupnom količinom od 169808211.092438. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.05M.

Jackal Protocol (JKL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jackal Protocol u USD iznosila je $ -0.00080937295519524.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jackal Protocol u USD iznosila je $ -0.0028819569.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jackal Protocol u USD iznosila je $ -0.0038788980.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jackal Protocol u USD iznosila je $ -0.01986772316365385.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00080937295519524-2.22%
30 dana$ -0.0028819569-8.09%
60 dana$ -0.0038788980-10.89%
90 dana$ -0.01986772316365385-35.81%

Što je Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.

Resurs Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol Predviđanje cijene (USD)

Jackal Protocol (JKL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jackal Protocol (JKL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JKL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jackal Protocol (JKL)

Koliko Jackal Protocol (JKL) vrijedi danas?
Cijena JKL uživo u USD je 0.03560631 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JKL u USD?
Trenutačna cijena JKL u USD je $ 0.03560631. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jackal Protocol?
Tržišna kapitalizacija za JKL je $ 4.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JKL?
Količina u optjecaju za JKL je 120.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JKL?
JKL je postigao ATH cijenu od 1.087 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JKL?
JKL je vidio ATL cijenu od 0.02226129 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JKL?
24-satni obujam trgovanja za JKL je -- USD.
Hoće li JKL još narasti ove godine?
JKL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JKL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:30:57 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.