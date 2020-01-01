Jackal Protocol (JKL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jackal Protocol (JKL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jackal Protocol (JKL) Informacije Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Službena web stranica: https://jackalprotocol.com/

Jackal Protocol (JKL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jackal Protocol (JKL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Ukupna količina: $ 169.93M $ 169.93M $ 169.93M Količina u optjecaju: $ 120.80M $ 120.80M $ 120.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Povijesni maksimum: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Povijesni minimum: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Trenutna cijena: $ 0.03456771 $ 0.03456771 $ 0.03456771 Saznajte više o cijeni Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol (JKL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jackal Protocol (JKL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JKL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JKL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JKL tokena, istražite JKL cijenu tokena uživo!

