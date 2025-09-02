Internosaur ($INTERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0106355$ 0.0106355 $ 0.0106355 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -24.55% Promjena cijene (7D) -24.55%

Internosaur ($INTERN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $INTERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $INTERN je $ 0.0106355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $INTERN se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -24.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internosaur ($INTERN)

Tržišna kapitalizacija $ 66.42K$ 66.42K $ 66.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.42K$ 66.42K $ 66.42K Količina u optjecaju 921.76M 921.76M 921.76M Ukupna količina 921,764,664.714209 921,764,664.714209 921,764,664.714209

Trenutačna tržišna kapitalizacija Internosaur je $ 66.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $INTERN je 921.76M, s ukupnom količinom od 921764664.714209. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.42K.