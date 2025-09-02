Internet Token (INT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00375118 24-satna najviša cijena $ 0.00399995 Najviša cijena ikada $ 0.096725 Najniža cijena $ 0.00149396 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -1.21% Promjena cijene (7D) +1.40%

Internet Token (INT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00395038. Tijekom protekla 24 sata, INTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00375118 i najviše cijene $ 0.00399995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INT je $ 0.096725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00149396.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INT se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i +1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Internet Token (INT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.38M Količina u optjecaju 382.15M Ukupna količina 854,146,696.6788188

Trenutačna tržišna kapitalizacija Internet Token je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INT je 382.15M, s ukupnom količinom od 854146696.6788188. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.