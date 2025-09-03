Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003669 $ 0.00003669 $ 0.00003669 24-satna najniža cijena $ 0.00003876 $ 0.00003876 $ 0.00003876 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003669$ 0.00003669 $ 0.00003669 24-satna najviša cijena $ 0.00003876$ 0.00003876 $ 0.00003876 Najviša cijena ikada $ 0.00189189$ 0.00189189 $ 0.00189189 Najniža cijena $ 0.00002028$ 0.00002028 $ 0.00002028 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) +3.18% Promjena cijene (7D) +10.58% Promjena cijene (7D) +10.58%

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003884. Tijekom protekla 24 sata, BUTTPLUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003669 i najviše cijene $ 0.00003876, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUTTPLUG je $ 0.00189189, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002028.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUTTPLUG se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +3.18% u posljednjih 24 sata i +10.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)

Tržišna kapitalizacija $ 37.46K$ 37.46K $ 37.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.55K$ 38.55K $ 38.55K Količina u optjecaju 971.02M 971.02M 971.02M Ukupna količina 999,350,767.269845 999,350,767.269845 999,350,767.269845

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inflatable Buttplug je $ 37.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUTTPLUG je 971.02M, s ukupnom količinom od 999350767.269845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.55K.