Infinity (8) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0005008 $ 0.0005008 $ 0.0005008 24-satna najniža cijena $ 0.00052665 $ 0.00052665 $ 0.00052665 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0005008$ 0.0005008 $ 0.0005008 24-satna najviša cijena $ 0.00052665$ 0.00052665 $ 0.00052665 Najviša cijena ikada $ 0.01459634$ 0.01459634 $ 0.01459634 Najniža cijena $ 0.00046427$ 0.00046427 $ 0.00046427 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -2.23% Promjena cijene (7D) -3.60% Promjena cijene (7D) -3.60%

Infinity (8) cijena u stvarnom vremenu je $0.00051359. Tijekom protekla 24 sata, 8trgovalo je između najniže cijene $ 0.0005008 i najviše cijene $ 0.00052665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 8 je $ 0.01459634, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00046427.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 8 se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinity (8)

Tržišna kapitalizacija $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Količina u optjecaju 88.89M 88.89M 88.89M Ukupna količina 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinity je $ 45.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 8 je 88.89M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.57K.