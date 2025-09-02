IMPT (IMPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00354364 24-satna najviša cijena $ 0.00378882 Najviša cijena ikada $ 0.02042864 Najniža cijena $ 0.00150302 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -2.09% Promjena cijene (7D) -0.10%

IMPT (IMPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00370948. Tijekom protekla 24 sata, IMPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00354364 i najviše cijene $ 0.00378882, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMPT je $ 0.02042864, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00150302.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMPT se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IMPT (IMPT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.55M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.12M Količina u optjecaju 1.22B Ukupna količina 1,646,640,124.874758

Trenutačna tržišna kapitalizacija IMPT je $ 4.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMPT je 1.22B, s ukupnom količinom od 1646640124.874758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.12M.