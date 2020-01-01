IMPT (IMPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IMPT (IMPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IMPT (IMPT) Informacije IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users' accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Službena web stranica: https://www.impt.io

IMPT (IMPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IMPT (IMPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Ukupna količina: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Količina u optjecaju: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Povijesni maksimum: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Povijesni minimum: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Trenutna cijena: $ 0.00362929 $ 0.00362929 $ 0.00362929 Saznajte više o cijeni IMPT (IMPT)

IMPT (IMPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IMPT (IMPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMPT tokena, istražite IMPT cijenu tokena uživo!

IMPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IMPT? Naša IMPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

