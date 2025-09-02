Više o ICX

ICON Cijena (ICX)

1 ICX u USD cijena uživo:

$0.126608
$0.126608$0.126608
-1.20%1D
Grafikon aktualnih cijena ICON (ICX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:21:01 (UTC+8)

ICON (ICX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.121962
$ 0.121962$ 0.121962
24-satna najniža cijena
$ 0.129177
$ 0.129177$ 0.129177
24-satna najviša cijena

$ 0.121962
$ 0.121962$ 0.121962

$ 0.129177
$ 0.129177$ 0.129177

$ 13.16
$ 13.16$ 13.16

$ 0.070768
$ 0.070768$ 0.070768

-0.32%

-1.19%

+0.69%

+0.69%

ICON (ICX) cijena u stvarnom vremenu je $0.126633. Tijekom protekla 24 sata, ICXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.121962 i najviše cijene $ 0.129177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICX je $ 13.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICX se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ICON (ICX)

$ 135.94M
$ 135.94M$ 135.94M

--
----

$ 137.85M
$ 137.85M$ 137.85M

1.07B
1.07B 1.07B

1,088,774,745.722694
1,088,774,745.722694 1,088,774,745.722694

Trenutačna tržišna kapitalizacija ICON je $ 135.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICX je 1.07B, s ukupnom količinom od 1088774745.722694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.85M.

ICON (ICX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ICON u USD iznosila je $ -0.0015253100241204.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ICON u USD iznosila je $ +0.0013097904.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ICON u USD iznosila je $ +0.0040791275.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ICON u USD iznosila je $ -0.0290640293346311.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015253100241204-1.19%
30 dana$ +0.0013097904+1.03%
60 dana$ +0.0040791275+3.22%
90 dana$ -0.0290640293346311-18.66%

Što je ICON (ICX)

Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. 

ICON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ICON (ICX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ICON (ICX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ICON.

Provjerite ICON predviđanje cijene sada!

ICX u lokalnim valutama

ICON (ICX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ICON (ICX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ICON (ICX)

Koliko ICON (ICX) vrijedi danas?
Cijena ICX uživo u USD je 0.126633 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICX u USD?
Trenutačna cijena ICX u USD je $ 0.126633. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ICON?
Tržišna kapitalizacija za ICX je $ 135.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICX?
Količina u optjecaju za ICX je 1.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICX?
ICX je postigao ATH cijenu od 13.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICX?
ICX je vidio ATL cijenu od 0.070768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICX?
24-satni obujam trgovanja za ICX je -- USD.
Hoće li ICX još narasti ove godine?
ICX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:21:01 (UTC+8)

