ICON (ICX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.121962 $ 0.121962 $ 0.121962 24-satna najniža cijena $ 0.129177 $ 0.129177 $ 0.129177 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.121962$ 0.121962 $ 0.121962 24-satna najviša cijena $ 0.129177$ 0.129177 $ 0.129177 Najviša cijena ikada $ 13.16$ 13.16 $ 13.16 Najniža cijena $ 0.070768$ 0.070768 $ 0.070768 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -1.19% Promjena cijene (7D) +0.69% Promjena cijene (7D) +0.69%

ICON (ICX) cijena u stvarnom vremenu je $0.126633. Tijekom protekla 24 sata, ICXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.121962 i najviše cijene $ 0.129177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICX je $ 13.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICX se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ICON (ICX)

Tržišna kapitalizacija $ 135.94M$ 135.94M $ 135.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.85M$ 137.85M $ 137.85M Količina u optjecaju 1.07B 1.07B 1.07B Ukupna količina 1,088,774,745.722694 1,088,774,745.722694 1,088,774,745.722694

Trenutačna tržišna kapitalizacija ICON je $ 135.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICX je 1.07B, s ukupnom količinom od 1088774745.722694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.85M.