iCommunity (ICOM) Informacije iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Službena web stranica: https://icommunity.io/icom/en/ Bijela knjiga: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/

iCommunity (ICOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iCommunity (ICOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 315.37K $ 315.37K $ 315.37K Ukupna količina: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Količina u optjecaju: $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 511.49K $ 511.49K $ 511.49K Povijesni maksimum: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00522995 $ 0.00522995 $ 0.00522995 Saznajte više o cijeni iCommunity (ICOM)

iCommunity (ICOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iCommunity (ICOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ICOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ICOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ICOM tokena, istražite ICOM cijenu tokena uživo!

