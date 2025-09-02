iCommunity (ICOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00506959 $ 0.00506959 $ 0.00506959 24-satna najniža cijena $ 0.00507083 $ 0.00507083 $ 0.00507083 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00506959$ 0.00506959 $ 0.00506959 24-satna najviša cijena $ 0.00507083$ 0.00507083 $ 0.00507083 Najviša cijena ikada $ 14.34$ 14.34 $ 14.34 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -17.82% Promjena cijene (7D) -17.82%

iCommunity (ICOM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00506985. Tijekom protekla 24 sata, ICOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00506959 i najviše cijene $ 0.00507083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICOM je $ 14.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -17.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iCommunity (ICOM)

Tržišna kapitalizacija $ 305.71K$ 305.71K $ 305.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 495.83K$ 495.83K $ 495.83K Količina u optjecaju 60.30M 60.30M 60.30M Ukupna količina 97,800,000.0 97,800,000.0 97,800,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija iCommunity je $ 305.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICOM je 60.30M, s ukupnom količinom od 97800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 495.83K.