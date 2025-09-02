Više o ICOM

iCommunity Logotip

iCommunity Cijena (ICOM)

Neuvršten

1 ICOM u USD cijena uživo:

$0.00506985
$0.00506985
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena iCommunity (ICOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:22:07 (UTC+8)

iCommunity (ICOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00506959
24-satna najniža cijena
$ 0.00507083
24-satna najviša cijena

$ 0.00506959
$ 0.00507083
$ 14.34
$ 0
--

-0.00%

-17.82%

-17.82%

iCommunity (ICOM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00506985. Tijekom protekla 24 sata, ICOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00506959 i najviše cijene $ 0.00507083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICOM je $ 14.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -17.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iCommunity (ICOM)

$ 305.71K
$ 305.71K$ 305.71K

--
$ 495.83K
60.30M
97,800,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija iCommunity je $ 305.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICOM je 60.30M, s ukupnom količinom od 97800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 495.83K.

iCommunity (ICOM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz iCommunity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz iCommunity u USD iznosila je $ -0.0005987665.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz iCommunity u USD iznosila je $ +0.0001754979.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz iCommunity u USD iznosila je $ -0.000342352493911404.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ -0.0005987665-11.81%
60 dana$ +0.0001754979+3.46%
90 dana$ -0.000342352493911404-6.32%

Što je iCommunity (ICOM)

iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

iCommunity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iCommunity (ICOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iCommunity (ICOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iCommunity.

Provjerite iCommunity predviđanje cijene sada!

ICOM u lokalnim valutama

iCommunity (ICOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iCommunity (ICOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iCommunity (ICOM)

Koliko iCommunity (ICOM) vrijedi danas?
Cijena ICOM uživo u USD je 0.00506985 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICOM u USD?
Trenutačna cijena ICOM u USD je $ 0.00506985. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iCommunity?
Tržišna kapitalizacija za ICOM je $ 305.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICOM?
Količina u optjecaju za ICOM je 60.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICOM?
ICOM je postigao ATH cijenu od 14.34 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICOM?
ICOM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICOM?
24-satni obujam trgovanja za ICOM je -- USD.
Hoće li ICOM još narasti ove godine?
ICOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:22:07 (UTC+8)

