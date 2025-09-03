HyperWo (WO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00133416$ 0.00133416 $ 0.00133416 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) +6.31% Promjena cijene (7D) +6.31%

HyperWo (WO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WO je $ 0.00133416, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WO se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +6.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HyperWo (WO)

Tržišna kapitalizacija $ 17.86K$ 17.86K $ 17.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.86K$ 17.86K $ 17.86K Količina u optjecaju 999.39M 999.39M 999.39M Ukupna količina 999,390,845.48508 999,390,845.48508 999,390,845.48508

Trenutačna tržišna kapitalizacija HyperWo je $ 17.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WO je 999.39M, s ukupnom količinom od 999390845.48508. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.86K.