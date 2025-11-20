Hyperwave HYPE Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperwave HYPE (HWHYPE) danas je $ 40.01, s promjenom od 1.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HWHYPE u USD je $ 40.01 po HWHYPE.

Hyperwave HYPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,403,790, s količinom u optjecaju od 185.26K HWHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, HWHYPE trgovao je između $ 37.7 (niska) i $ 40.38 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 59.58, dok je rekordna najniža cijena bila $ 29.97.

U kratkoročnim performansama, HWHYPE se kretao +0.45% u posljednjem satu i -0.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperwave HYPE je $ 7.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HWHYPE je 185.26K, s ukupnom količinom od 185264.0040788423. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.40M.