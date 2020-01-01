Hyperstable USD (USH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hyperstable USD (USH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hyperstable USD (USH) Informacije Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Službena web stranica: https://hyperstable.xyz/ Kupi USH odmah!

Hyperstable USD (USH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hyperstable USD (USH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ukupna količina: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Količina u optjecaju: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Povijesni maksimum: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Povijesni minimum: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Trenutna cijena: $ 0.999036 $ 0.999036 $ 0.999036 Saznajte više o cijeni Hyperstable USD (USH)

Hyperstable USD (USH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hyperstable USD (USH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USH tokena, istražite USH cijenu tokena uživo!

