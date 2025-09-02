Hyperstable USD (USH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.991608 $ 0.991608 $ 0.991608 24-satna najniža cijena $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.991608$ 0.991608 $ 0.991608 24-satna najviša cijena $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Najviša cijena ikada $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Najniža cijena $ 0.97455$ 0.97455 $ 0.97455 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.05%

Hyperstable USD (USH) cijena u stvarnom vremenu je $0.99928. Tijekom protekla 24 sata, USHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991608 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USH je $ 1.053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97455.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USH se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperstable USD (USH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Količina u optjecaju 1.29M 1.29M 1.29M Ukupna količina 1,285,230.722754624 1,285,230.722754624 1,285,230.722754624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperstable USD je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USH je 1.29M, s ukupnom količinom od 1285230.722754624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.