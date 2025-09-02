Više o USH

Hyperstable USD Logotip

Hyperstable USD Cijena (USH)

Neuvršten

1 USH u USD cijena uživo:

$0.999279
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hyperstable USD (USH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:28:51 (UTC+8)

Hyperstable USD (USH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.991608
24-satna najniža cijena
$ 1.01
24-satna najviša cijena

$ 0.991608
$ 1.01
$ 1.053
$ 0.97455
-0.34%

-0.12%

+0.05%

+0.05%

Hyperstable USD (USH) cijena u stvarnom vremenu je $0.99928. Tijekom protekla 24 sata, USHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991608 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USH je $ 1.053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97455.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USH se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperstable USD (USH)

$ 1.28M
--
$ 1.28M
1.29M
1,285,230.722754624
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperstable USD je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USH je 1.29M, s ukupnom količinom od 1285230.722754624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.

Hyperstable USD (USH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hyperstable USD u USD iznosila je $ -0.0012449118331031.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hyperstable USD u USD iznosila je $ -0.0017537364.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hyperstable USD u USD iznosila je $ +0.0009482167.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hyperstable USD u USD iznosila je $ +0.0024123372894043.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012449118331031-0.12%
30 dana$ -0.0017537364-0.17%
60 dana$ +0.0009482167+0.09%
90 dana$ +0.0024123372894043+0.24%

Što je Hyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

Resurs Hyperstable USD (USH)

Službena web-stranica

Hyperstable USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hyperstable USD (USH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hyperstable USD (USH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hyperstable USD.

Provjerite Hyperstable USD predviđanje cijene sada!

USH u lokalnim valutama

Hyperstable USD (USH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hyperstable USD (USH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hyperstable USD (USH)

Koliko Hyperstable USD (USH) vrijedi danas?
Cijena USH uživo u USD je 0.99928 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USH u USD?
Trenutačna cijena USH u USD je $ 0.99928. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hyperstable USD?
Tržišna kapitalizacija za USH je $ 1.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USH?
Količina u optjecaju za USH je 1.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USH?
USH je postigao ATH cijenu od 1.053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USH?
USH je vidio ATL cijenu od 0.97455 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USH?
24-satni obujam trgovanja za USH je -- USD.
Hoće li USH još narasti ove godine?
USH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
