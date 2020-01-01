Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hyperpigmentation ($HYPER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hyperpigmentation ($HYPER) Informacije $HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Službena web stranica: https://hyperonsol.com/ Kupi $HYPER odmah!

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hyperpigmentation ($HYPER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.64M $ 14.64M $ 14.64M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.64M $ 14.64M $ 14.64M Povijesni maksimum: $ 0.02977547 $ 0.02977547 $ 0.02977547 Povijesni minimum: $ 0.00199354 $ 0.00199354 $ 0.00199354 Trenutna cijena: $ 0.01464258 $ 0.01464258 $ 0.01464258 Saznajte više o cijeni Hyperpigmentation ($HYPER)

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hyperpigmentation ($HYPER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $HYPER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $HYPER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $HYPER tokena, istražite $HYPER cijenu tokena uživo!

