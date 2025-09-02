Hyperpigmentation ($HYPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0155926 $ 0.0155926 $ 0.0155926 24-satna najniža cijena $ 0.01716428 $ 0.01716428 $ 0.01716428 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0155926$ 0.0155926 $ 0.0155926 24-satna najviša cijena $ 0.01716428$ 0.01716428 $ 0.01716428 Najviša cijena ikada $ 0.02977547$ 0.02977547 $ 0.02977547 Najniža cijena $ 0.00199354$ 0.00199354 $ 0.00199354 Promjena cijene (1H) -0.67% Promjena cijene (1D) -4.28% Promjena cijene (7D) +10.09% Promjena cijene (7D) +10.09%

Hyperpigmentation ($HYPER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01632521. Tijekom protekla 24 sata, $HYPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0155926 i najviše cijene $ 0.01716428, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $HYPER je $ 0.02977547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00199354.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $HYPER se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -4.28% u posljednjih 24 sata i +10.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperpigmentation ($HYPER)

Tržišna kapitalizacija $ 16.41M$ 16.41M $ 16.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.41M$ 16.41M $ 16.41M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperpigmentation je $ 16.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HYPER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.41M.