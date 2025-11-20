Hyperlauncher Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperlauncher (LAUNCH) danas je $ 0.0159153, s promjenom od 3.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAUNCH u USD je $ 0.0159153 po LAUNCH.

Hyperlauncher trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 805,368, s količinom u optjecaju od 50.60M LAUNCH. Tijekom posljednja 24 sata, LAUNCH trgovao je između $ 0.01591522 (niska) i $ 0.01655189 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.980333, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00728531.

U kratkoročnim performansama, LAUNCH se kretao +0.00% u posljednjem satu i -16.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hyperlauncher (LAUNCH)

Tržišna kapitalizacija $ 805.37K$ 805.37K $ 805.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 805.37K$ 805.37K $ 805.37K Količina u optjecaju 50.60M 50.60M 50.60M Ukupna količina 50,598,544.2945287 50,598,544.2945287 50,598,544.2945287

