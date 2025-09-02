Više o HERMES

Hermes Protocol Logotip

Hermes Protocol Cijena (HERMES)

Neuvršten

1 HERMES u USD cijena uživo:

$0.00160782
$0.00160782$0.00160782
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Hermes Protocol (HERMES)
Hermes Protocol (HERMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00153568
24-satna najniža cijena
$ 0.00162007
24-satna najviša cijena

$ 0.00153568
$ 0.00162007
$ 0.241923
$ 0
-0.43%

+1.49%

-1.41%

-1.41%

Hermes Protocol (HERMES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160782. Tijekom protekla 24 sata, HERMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153568 i najviše cijene $ 0.00162007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERMES je $ 0.241923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERMES se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermes Protocol (HERMES)

$ 318.83K
--
$ 866.38K
198.36M
539,010,497.3997958
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermes Protocol je $ 318.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERMES je 198.36M, s ukupnom količinom od 539010497.3997958. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 866.38K.

Hermes Protocol (HERMES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hermes Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hermes Protocol u USD iznosila je $ -0.0000180588.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hermes Protocol u USD iznosila je $ -0.0003442495.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hermes Protocol u USD iznosila je $ -0.002437668353668536.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.49%
30 dana$ -0.0000180588-1.12%
60 dana$ -0.0003442495-21.41%
90 dana$ -0.002437668353668536-60.25%

Što je Hermes Protocol (HERMES)

What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hermes Protocol (HERMES)

Službena web-stranica

Hermes Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hermes Protocol (HERMES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hermes Protocol (HERMES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hermes Protocol.

Provjerite Hermes Protocol predviđanje cijene sada!

HERMES u lokalnim valutama

Hermes Protocol (HERMES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hermes Protocol (HERMES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HERMES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hermes Protocol (HERMES)

Koliko Hermes Protocol (HERMES) vrijedi danas?
Cijena HERMES uživo u USD je 0.00160782 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HERMES u USD?
Trenutačna cijena HERMES u USD je $ 0.00160782. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hermes Protocol?
Tržišna kapitalizacija za HERMES je $ 318.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HERMES?
Količina u optjecaju za HERMES je 198.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HERMES?
HERMES je postigao ATH cijenu od 0.241923 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HERMES?
HERMES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HERMES?
24-satni obujam trgovanja za HERMES je -- USD.
Hoće li HERMES još narasti ove godine?
HERMES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HERMES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.