Hermes Protocol (HERMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00153568 $ 0.00153568 $ 0.00153568 24-satna najniža cijena $ 0.00162007 $ 0.00162007 $ 0.00162007 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00153568$ 0.00153568 $ 0.00153568 24-satna najviša cijena $ 0.00162007$ 0.00162007 $ 0.00162007 Najviša cijena ikada $ 0.241923$ 0.241923 $ 0.241923 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) +1.49% Promjena cijene (7D) -1.41% Promjena cijene (7D) -1.41%

Hermes Protocol (HERMES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160782. Tijekom protekla 24 sata, HERMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153568 i najviše cijene $ 0.00162007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERMES je $ 0.241923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERMES se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermes Protocol (HERMES)

Tržišna kapitalizacija $ 318.83K$ 318.83K $ 318.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 866.38K$ 866.38K $ 866.38K Količina u optjecaju 198.36M 198.36M 198.36M Ukupna količina 539,010,497.3997958 539,010,497.3997958 539,010,497.3997958

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermes Protocol je $ 318.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERMES je 198.36M, s ukupnom količinom od 539010497.3997958. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 866.38K.