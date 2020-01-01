HatchyPocket (HATCHY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HatchyPocket (HATCHY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

HatchyPocket (HATCHY) Informacije Decentralized IP of 150+ elemental monsters owned and managed by the $HATCHY token, earned exclusively by staking Hatchy NFTs. Build the future of IP! Službena web stranica: https://hatchyverse.com

HatchyPocket (HATCHY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HatchyPocket (HATCHY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 859.27K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 859.27K Povijesni maksimum: $ 0.00698404 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00085927

HatchyPocket (HATCHY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HatchyPocket (HATCHY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HATCHY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HATCHY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

