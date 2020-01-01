Banana Gun (BANANA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Banana Gun (BANANA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Banana Gun (BANANA) Informacije Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Službena web stranica: https://bananagun.io/ Bijela knjiga: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Kupi BANANA odmah!

Banana Gun (BANANA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Banana Gun (BANANA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 74.68M $ 74.68M $ 74.68M Ukupna količina: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Količina u optjecaju: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 186.50M $ 186.50M $ 186.50M Povijesni maksimum: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Povijesni minimum: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Trenutna cijena: $ 18.65 $ 18.65 $ 18.65 Saznajte više o cijeni Banana Gun (BANANA)

Banana Gun (BANANA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Banana Gun (BANANA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BANANA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BANANA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BANANA tokena, istražite BANANA cijenu tokena uživo!

Banana Gun (BANANA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BANANA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BANANA povijest cijena odmah!

BANANA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BANANA? Naša BANANA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BANANA predviđanje cijene tokena odmah!

