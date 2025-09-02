Hatch (HATCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01004582 $ 0.01004582 $ 0.01004582 24-satna najniža cijena $ 0.01123117 $ 0.01123117 $ 0.01123117 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01004582$ 0.01004582 $ 0.01004582 24-satna najviša cijena $ 0.01123117$ 0.01123117 $ 0.01123117 Najviša cijena ikada $ 0.13185$ 0.13185 $ 0.13185 Najniža cijena $ 0.01004582$ 0.01004582 $ 0.01004582 Promjena cijene (1H) -8.91% Promjena cijene (1D) -8.95% Promjena cijene (7D) -2.37% Promjena cijene (7D) -2.37%

Hatch (HATCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.01013867. Tijekom protekla 24 sata, HATCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01004582 i najviše cijene $ 0.01123117, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HATCH je $ 0.13185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01004582.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HATCH se promijenio za -8.91% u posljednjih sat vremena, -8.95% u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hatch (HATCH)

Tržišna kapitalizacija $ 10.20M$ 10.20M $ 10.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.20M$ 10.20M $ 10.20M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hatch je $ 10.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HATCH je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.20M.