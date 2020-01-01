Hashtagger (MOOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hashtagger (MOOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hashtagger (MOOO) Informacije "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Službena web stranica: https://hashtagger.com/ Kupi MOOO odmah!

Hashtagger (MOOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hashtagger (MOOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.13K $ 45.13K $ 45.13K Ukupna količina: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Količina u optjecaju: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 681.61K $ 681.61K $ 681.61K Povijesni maksimum: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Povijesni minimum: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Trenutna cijena: $ 0.02273071 $ 0.02273071 $ 0.02273071 Saznajte više o cijeni Hashtagger (MOOO)

Hashtagger (MOOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hashtagger (MOOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOOO tokena, istražite MOOO cijenu tokena uživo!

