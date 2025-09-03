Hashtagger (MOOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02248741 24-satna najviša cijena $ 0.02252078 Najviša cijena ikada $ 1.13 Najniža cijena $ 0.02003437 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -1.27%

Hashtagger (MOOO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02250074. Tijekom protekla 24 sata, MOOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02248741 i najviše cijene $ 0.02252078, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOO je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02003437.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hashtagger (MOOO)

Tržišna kapitalizacija $ 44.72K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 675.34K Količina u optjecaju 1.99M Ukupna količina 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hashtagger je $ 44.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOO je 1.99M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 675.34K.