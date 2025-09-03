HairyPlotterFTX (FTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.16% Promjena cijene (7D) -5.16%

HairyPlotterFTX (FTX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HairyPlotterFTX (FTX)

Tržišna kapitalizacija $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.25K$ 52.25K $ 52.25K Količina u optjecaju 2.06B 2.06B 2.06B Ukupna količina 9,134,796,726.71854 9,134,796,726.71854 9,134,796,726.71854

Trenutačna tržišna kapitalizacija HairyPlotterFTX je $ 11.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTX je 2.06B, s ukupnom količinom od 9134796726.71854. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.25K.