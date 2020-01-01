Gradient Protocol (GDT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gradient Protocol (GDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gradient Protocol (GDT) Informacije Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Službena web stranica: https://gradientprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docs.gradientprotocol.io/ Kupi GDT odmah!

Gradient Protocol (GDT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gradient Protocol (GDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 438.22K $ 438.22K $ 438.22K Ukupna količina: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Količina u optjecaju: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 438.22K $ 438.22K $ 438.22K Povijesni maksimum: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 Povijesni minimum: $ 0.00705064 $ 0.00705064 $ 0.00705064 Trenutna cijena: $ 0.03130154 $ 0.03130154 $ 0.03130154 Saznajte više o cijeni Gradient Protocol (GDT)

Gradient Protocol (GDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gradient Protocol (GDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GDT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GDT tokena, istražite GDT cijenu tokena uživo!

