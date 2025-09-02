Gradient Protocol (GDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00705064 $ 0.00705064 $ 0.00705064 24-satna najniža cijena $ 0.03176412 $ 0.03176412 $ 0.03176412 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00705064$ 0.00705064 $ 0.00705064 24-satna najviša cijena $ 0.03176412$ 0.03176412 $ 0.03176412 Najviša cijena ikada $ 0.211684$ 0.211684 $ 0.211684 Najniža cijena $ 0.00705064$ 0.00705064 $ 0.00705064 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -0.62% Promjena cijene (7D) -0.62%

Gradient Protocol (GDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03130154. Tijekom protekla 24 sata, GDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00705064 i najviše cijene $ 0.03176412, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GDT je $ 0.211684, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00705064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GDT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gradient Protocol (GDT)

Tržišna kapitalizacija $ 438.22K$ 438.22K $ 438.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 438.22K$ 438.22K $ 438.22K Količina u optjecaju 14.00M 14.00M 14.00M Ukupna količina 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gradient Protocol je $ 438.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GDT je 14.00M, s ukupnom količinom od 14000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.22K.