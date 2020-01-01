Gooby (GOOBY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gooby (GOOBY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gooby (GOOBY) Informacije Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Službena web stranica: https://goobycoin.io/ Kupi GOOBY odmah!

Gooby (GOOBY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gooby (GOOBY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 251.85K $ 251.85K $ 251.85K Ukupna količina: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Količina u optjecaju: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 251.85K $ 251.85K $ 251.85K Povijesni maksimum: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00025542 $ 0.00025542 $ 0.00025542 Saznajte više o cijeni Gooby (GOOBY)

Gooby (GOOBY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gooby (GOOBY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOOBY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOOBY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOOBY tokena, istražite GOOBY cijenu tokena uživo!

GOOBY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOOBY? Naša GOOBY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

