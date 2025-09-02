Gooby (GOOBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00495766$ 0.00495766 $ 0.00495766 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.77% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -3.04% Promjena cijene (7D) -3.04%

Gooby (GOOBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOBY je $ 0.00495766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOBY se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -3.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gooby (GOOBY)

Tržišna kapitalizacija $ 261.03K$ 261.03K $ 261.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 261.03K$ 261.03K $ 261.03K Količina u optjecaju 986.00M 986.00M 986.00M Ukupna količina 986,001,640.1480002 986,001,640.1480002 986,001,640.1480002

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gooby je $ 261.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOBY je 986.00M, s ukupnom količinom od 986001640.1480002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.03K.