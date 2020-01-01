GARY (GARY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u GARY (GARY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
GARY (GARY) Informacije

The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter.

https://www.tiktok.com/@higary__

GARY (GARY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GARY (GARY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.96M
$ 1.96M
Ukupna količina:
$ 999.78M
$ 999.78M
Količina u optjecaju:
$ 999.78M
$ 999.78M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.96M
$ 1.96M
Povijesni maksimum:
$ 0.0053833
$ 0.0053833
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00196038
$ 0.00196038

GARY (GARY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike GARY (GARY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GARY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GARY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GARY tokena, istražite GARY cijenu tokena uživo!

GARY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GARY? Naša GARY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

