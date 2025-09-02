GARY (GARY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00186536 $ 0.00186536 $ 0.00186536 24-satna najniža cijena $ 0.00255268 $ 0.00255268 $ 0.00255268 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00186536$ 0.00186536 $ 0.00186536 24-satna najviša cijena $ 0.00255268$ 0.00255268 $ 0.00255268 Najviša cijena ikada $ 0.0053833$ 0.0053833 $ 0.0053833 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -9.59% Promjena cijene (1D) +4.73% Promjena cijene (7D) -0.26% Promjena cijene (7D) -0.26%

GARY (GARY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00215801. Tijekom protekla 24 sata, GARYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00186536 i najviše cijene $ 0.00255268, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GARY je $ 0.0053833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GARY se promijenio za -9.59% u posljednjih sat vremena, +4.73% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GARY (GARY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,778,481.351516 999,778,481.351516 999,778,481.351516

Trenutačna tržišna kapitalizacija GARY je $ 2.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GARY je 999.78M, s ukupnom količinom od 999778481.351516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.16M.