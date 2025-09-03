fug (FUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0056308$ 0.0056308 $ 0.0056308 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.81% Promjena cijene (7D) +7.81%

fug (FUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUG je $ 0.0056308, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu fug (FUG)

Tržišna kapitalizacija $ 19.23K$ 19.23K $ 19.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.23K$ 19.23K $ 19.23K Količina u optjecaju 999.67M 999.67M 999.67M Ukupna količina 999,672,128.320751 999,672,128.320751 999,672,128.320751

Trenutačna tržišna kapitalizacija fug je $ 19.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUG je 999.67M, s ukupnom količinom od 999672128.320751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.23K.