Frax Ether (FRXETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,244.39 $ 4,244.39 $ 4,244.39 24-satna najniža cijena $ 4,437.7 $ 4,437.7 $ 4,437.7 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,244.39$ 4,244.39 $ 4,244.39 24-satna najviša cijena $ 4,437.7$ 4,437.7 $ 4,437.7 Najviša cijena ikada $ 4,906.89$ 4,906.89 $ 4,906.89 Najniža cijena $ 1,137.25$ 1,137.25 $ 1,137.25 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -1.28% Promjena cijene (7D) -1.28%

Frax Ether (FRXETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,344.37. Tijekom protekla 24 sata, FRXETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,244.39 i najviše cijene $ 4,437.7, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRXETH je $ 4,906.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,137.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRXETH se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frax Ether (FRXETH)

Tržišna kapitalizacija $ 493.08M$ 493.08M $ 493.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 493.08M$ 493.08M $ 493.08M Količina u optjecaju 113.50K 113.50K 113.50K Ukupna količina 113,498.7071112812 113,498.7071112812 113,498.7071112812

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frax Ether je $ 493.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRXETH je 113.50K, s ukupnom količinom od 113498.7071112812. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 493.08M.