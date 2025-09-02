Više o FRXETH

FRXETH Informacije o cijeni

FRXETH Službena web stranica

FRXETH Tokenomija

FRXETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Frax Ether Logotip

Frax Ether Cijena (FRXETH)

Neuvršten

1 FRXETH u USD cijena uživo:

$4,346.25
$4,346.25$4,346.25
-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Frax Ether (FRXETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:02 (UTC+8)

Frax Ether (FRXETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,244.39
$ 4,244.39$ 4,244.39
24-satna najniža cijena
$ 4,437.7
$ 4,437.7$ 4,437.7
24-satna najviša cijena

$ 4,244.39
$ 4,244.39$ 4,244.39

$ 4,437.7
$ 4,437.7$ 4,437.7

$ 4,906.89
$ 4,906.89$ 4,906.89

$ 1,137.25
$ 1,137.25$ 1,137.25

-0.31%

-1.80%

-1.28%

-1.28%

Frax Ether (FRXETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,344.37. Tijekom protekla 24 sata, FRXETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,244.39 i najviše cijene $ 4,437.7, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRXETH je $ 4,906.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,137.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRXETH se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frax Ether (FRXETH)

$ 493.08M
$ 493.08M$ 493.08M

--
----

$ 493.08M
$ 493.08M$ 493.08M

113.50K
113.50K 113.50K

113,498.7071112812
113,498.7071112812 113,498.7071112812

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frax Ether je $ 493.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRXETH je 113.50K, s ukupnom količinom od 113498.7071112812. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 493.08M.

Frax Ether (FRXETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Frax Ether u USD iznosila je $ -80.0651522799.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Frax Ether u USD iznosila je $ +1,169.6403827810.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Frax Ether u USD iznosila je $ +3,040.7318689390.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Frax Ether u USD iznosila je $ +1,705.548889566099.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -80.0651522799-1.80%
30 dana$ +1,169.6403827810+26.92%
60 dana$ +3,040.7318689390+69.99%
90 dana$ +1,705.548889566099+64.63%

Što je Frax Ether (FRXETH)

frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Frax Ether (FRXETH)

Službena web-stranica

Frax Ether Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Frax Ether (FRXETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Frax Ether (FRXETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Frax Ether.

Provjerite Frax Ether predviđanje cijene sada!

FRXETH u lokalnim valutama

Frax Ether (FRXETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Frax Ether (FRXETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRXETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Frax Ether (FRXETH)

Koliko Frax Ether (FRXETH) vrijedi danas?
Cijena FRXETH uživo u USD je 4,344.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRXETH u USD?
Trenutačna cijena FRXETH u USD je $ 4,344.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Frax Ether?
Tržišna kapitalizacija za FRXETH je $ 493.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRXETH?
Količina u optjecaju za FRXETH je 113.50K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRXETH?
FRXETH je postigao ATH cijenu od 4,906.89 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRXETH?
FRXETH je vidio ATL cijenu od 1,137.25 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRXETH?
24-satni obujam trgovanja za FRXETH je -- USD.
Hoće li FRXETH još narasti ove godine?
FRXETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRXETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:02 (UTC+8)

Frax Ether (FRXETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.