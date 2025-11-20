FOUR Cijena danas

Trenutačna cijena FOUR (FOUR) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FOUR u USD je -- po FOUR.

FOUR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,368.64, s količinom u optjecaju od 1.00B FOUR. Tijekom posljednja 24 sata, FOUR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FOUR se kretao -- u posljednjem satu i -5.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FOUR (FOUR)

Tržišna kapitalizacija $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

