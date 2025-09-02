Fold (FLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,00158383 $ 0,00158383 $ 0,00158383 24-satna najniža cijena $ 0,00171843 $ 0,00171843 $ 0,00171843 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,00158383$ 0,00158383 $ 0,00158383 24-satna najviša cijena $ 0,00171843$ 0,00171843 $ 0,00171843 Najviša cijena ikada $ 0,00856556$ 0,00856556 $ 0,00856556 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0,52% Promjena cijene (1D) -0,06% Promjena cijene (7D) -7,43% Promjena cijene (7D) -7,43%

Fold (FLD) cijena u stvarnom vremenu je $0,00171657. Tijekom protekla 24 sata, FLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0,00158383 i najviše cijene $ 0,00171843, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLD je $ 0,00856556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLD se promijenio za +0,52% u posljednjih sat vremena, -0,06% u posljednjih 24 sata i -7,43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fold (FLD)

Tržišna kapitalizacija $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4,55M$ 4,55M $ 4,55M Količina u optjecaju 1,24B 1,24B 1,24B Ukupna količina 2.652.000.000,0 2.652.000.000,0 2.652.000.000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fold je $ 2,13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLD je 1,24B, s ukupnom količinom od 2652000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4,55M.