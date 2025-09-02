Više o FLIPPY

Flippy Cijena (FLIPPY)

1 FLIPPY u USD cijena uživo:

$0.426705
-1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Flippy (FLIPPY)
Flippy (FLIPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.423219
24-satna najniža cijena
$ 0.440667
24-satna najviša cijena

$ 0.423219
$ 0.440667
$ 1.56
$ 0.195575
-0.56%

-1.61%

-22.18%

-22.18%

Flippy (FLIPPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.426705. Tijekom protekla 24 sata, FLIPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.423219 i najviše cijene $ 0.440667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLIPPY je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.195575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLIPPY se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -22.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flippy (FLIPPY)

$ 368.61K
--
$ 368.61K
865.22K
865,216.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Flippy je $ 368.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLIPPY je 865.22K, s ukupnom količinom od 865216.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.61K.

Flippy (FLIPPY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flippy u USD iznosila je $ -0.0069852001449974.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flippy u USD iznosila je $ -0.1708305786.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flippy u USD iznosila je $ -0.0786641761.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flippy u USD iznosila je $ +0.20719752311891132.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0069852001449974-1.61%
30 dana$ -0.1708305786-40.03%
60 dana$ -0.0786641761-18.43%
90 dana$ +0.20719752311891132+94.39%

Što je Flippy (FLIPPY)

The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.

Resurs Flippy (FLIPPY)

Flippy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flippy (FLIPPY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flippy (FLIPPY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flippy.

Provjerite Flippy predviđanje cijene sada!

FLIPPY u lokalnim valutama

Flippy (FLIPPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flippy (FLIPPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLIPPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flippy (FLIPPY)

Koliko Flippy (FLIPPY) vrijedi danas?
Cijena FLIPPY uživo u USD je 0.426705 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLIPPY u USD?
Trenutačna cijena FLIPPY u USD je $ 0.426705. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flippy?
Tržišna kapitalizacija za FLIPPY je $ 368.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLIPPY?
Količina u optjecaju za FLIPPY je 865.22K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLIPPY?
FLIPPY je postigao ATH cijenu od 1.56 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLIPPY?
FLIPPY je vidio ATL cijenu od 0.195575 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLIPPY?
24-satni obujam trgovanja za FLIPPY je -- USD.
Hoće li FLIPPY još narasti ove godine?
FLIPPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLIPPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Flippy (FLIPPY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

