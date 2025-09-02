Flippy (FLIPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.423219 $ 0.423219 $ 0.423219 24-satna najniža cijena $ 0.440667 $ 0.440667 $ 0.440667 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.423219$ 0.423219 $ 0.423219 24-satna najviša cijena $ 0.440667$ 0.440667 $ 0.440667 Najviša cijena ikada $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Najniža cijena $ 0.195575$ 0.195575 $ 0.195575 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -1.61% Promjena cijene (7D) -22.18% Promjena cijene (7D) -22.18%

Flippy (FLIPPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.426705. Tijekom protekla 24 sata, FLIPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.423219 i najviše cijene $ 0.440667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLIPPY je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.195575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLIPPY se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -22.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flippy (FLIPPY)

Tržišna kapitalizacija $ 368.61K$ 368.61K $ 368.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 368.61K$ 368.61K $ 368.61K Količina u optjecaju 865.22K 865.22K 865.22K Ukupna količina 865,216.0 865,216.0 865,216.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flippy je $ 368.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLIPPY je 865.22K, s ukupnom količinom od 865216.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.61K.