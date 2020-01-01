Flippy (FLIPPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flippy (FLIPPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flippy (FLIPPY) Informacije The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Službena web stranica: https://flippytheswitch.com/ Kupi FLIPPY odmah!

Flippy (FLIPPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flippy (FLIPPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 388.20K $ 388.20K $ 388.20K Ukupna količina: $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K Količina u optjecaju: $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 388.20K $ 388.20K $ 388.20K Povijesni maksimum: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Povijesni minimum: $ 0.195575 $ 0.195575 $ 0.195575 Trenutna cijena: $ 0.448671 $ 0.448671 $ 0.448671 Saznajte više o cijeni Flippy (FLIPPY)

Flippy (FLIPPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flippy (FLIPPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLIPPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLIPPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLIPPY tokena, istražite FLIPPY cijenu tokena uživo!

